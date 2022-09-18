ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об спешном отражении всех атак украинской стороны на Николаево-Криворожском направлении.
18 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что бойцы 60-й отдельной пехотной и 57-й отдельной мотопехотных бригад Вооружённых сил Украины при поддержке шести танков предприняли очередную провальную попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении фронта.
Российский генерал-лейтенант Конашенков в ходе брифинга доложил об успешном пресечении служащими Вооружённых сил РФ наступления украинской стороны близ сёл Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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