Генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об спешном отражении всех атак украинской стороны на Николаево-Криворожском направлении.

18 сентября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что бойцы 60-й отдельной пехотной и 57-й отдельной мотопехотных бригад Вооружённых сил Украины при поддержке шести танков предприняли очередную провальную попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Российский генерал-лейтенант Конашенков в ходе брифинга доложил об успешном пресечении служащими Вооружённых сил РФ наступления украинской стороны близ сёл Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области.