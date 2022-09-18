Антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бизнесмена Коломойского

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали жилище Игоря Коломойского.

18 сентября украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что члены Антикоррупционного бюро Украины провели обыск у него дома, попутно изъяв некоторые документы и мобильный телефон для досмотра его содержимого. Известно, что во время обыска Коломойского присутствовали случайные очевидцы событий.

По словам очевидцев, обыск Национального антикоррупционного бюро Украины у Игоря Коломойского связан с делом о незаконном завладевании средствами "Укрнафта" в 2015 году.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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