Антикоррупционное бюро Украины провело обыск у бизнесмена Коломойского

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали жилище Игоря Коломойского.

18 сентября украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что члены Антикоррупционного бюро Украины провели обыск у него дома, попутно изъяв некоторые документы и мобильный телефон для досмотра его содержимого. Известно, что во время обыска Коломойского присутствовали случайные очевидцы событий.

По словам очевидцев, обыск Национального антикоррупционного бюро Украины у Игоря Коломойского связан с делом о незаконном завладевании средствами "Укрнафта" в 2015 году.