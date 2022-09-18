Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
Журналисты американской газеты Reuters со ссылкой на британских разведчиков сообщают о планах России расширить ударную зону в ходе спецоперации.
Новостное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных британских разведчиков сообщает, что за прошедшую неделю армия России расширила ударную зону спецоперации в Украине. Так, по данным разведки Британии, ВС РФ якобы осознанно нанесли удар по насосной станции в Кривом Роге, после чего местная река Ингулец вышла из берегов.
Аналитики из числа британской разведки уверены, что в дальнейшем Россия будет наносить удары и по другим зонам спецоперации, которые ранее не становились военными целями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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