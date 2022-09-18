Соединенные Штаты не хотят поставлять Украине ракеты большой дальности

Запрос Украины на поставку ракет большой дальности из США временно отложен администрацией Байдена. Руководство Пентагона выступает против данной идеи.

Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACM. Представители Министерства обороны США не советуют поставлять их Украине, поскольку такое оружие можно использовать для поражения целей на российской территории.

В Пентагоне считают, что это может спровоцировать масштабную войну с Россией. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве предостерегали США от передачи такого оружия украинским военным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные поставки станут красной линией и сделают США прямым участником конфликта.

Между тем Белый дом подтвердил очередной крупный пакет военное помощи Украине на сумму 600 млн долларов, включая артиллерийские ракетные системы HIMARS.

При этом администрация Байдена заявила, что ракеты большой дальности стране не нужны, поскольку снаряды меньшего радиуса действия хорошо зарекомендовали себя в военных действиях.

Джо Байден сказал, что не США не собираются поставлять на Украину ракетные комплексы для нанесения ударов по России.

Генерал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона сообщил, что Украина весьма успешно использует на поле боя оружие, предоставленное Соединенными Штатами.