Владимир Сальдо вновь возглавляет ВГА Херсонской области

Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей руководителя ВГА Херсонской области.

В понедельник, 19 сентября 2022 года, Владимир Сальдо в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что после окончания лечения в Москве наконец-то вернулся на своё рабочее место и преступил в выполнению обязанностей главы военно-гражданской администрации Херсонской области.

Сальдо также отметил, что занимавший пост временно исполняющего обязанности руководителя ВГА Херсонской области Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и теперь вновь занимает должность председателя местного правительства.