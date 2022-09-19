Владимир Сальдо вновь возглавляет ВГА Херсонской области
Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей руководителя ВГА Херсонской области.
В понедельник, 19 сентября 2022 года, Владимир Сальдо в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что после окончания лечения в Москве наконец-то вернулся на своё рабочее место и преступил в выполнению обязанностей главы военно-гражданской администрации Херсонской области.
Сальдо также отметил, что занимавший пост временно исполняющего обязанности руководителя ВГА Херсонской области Сергей Елисеев сложил с себя полномочия и теперь вновь занимает должность председателя местного правительства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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