Дональд Трамп недоволен, что во время обыска в его спальне агенты ФБР не снимают обувь
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в своей социальной сети Truth Social, что впервые побывал в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после обыска.
По его словам, дом уже никогда не будет прежним. Он рассказал, что подробно осмотрел свою недвижимость.
Трамп в очередной раз заявил, что обыск был «ненужным» и нарушил его права. Он уточнил, что чувствует себя оскорбленным.
Дональд Трамп рассказал, что дом находится не в том состоянии, в котором он его оставил. Он написал, что резиденция разграблена, а агенты ФБР даже не разувались, обыскивая спальню.
Ранее Трамп говорил о том, что следователи оставили беспорядок в ванной комнате его супруги Мелании, а также осматривали комнату его сына Бэррона.
Он также утверждает, что агенты специально достали документы из коробок и разбросали их по полу, чтобы сфотографировать и обвинить бывшего президента в неряшливости.
По информации ФБР, во время обыска в Мар-а-Лаго было изъято 11 комплектов документов, некоторые из них – с пометкой «совершенно секретно».
Опубликовано: Светлана Репина
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