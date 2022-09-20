Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным через Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит нанесение удара в спину служащим Вооружённых сил РФ через белорусскую территорию.
20 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе обсуждения новой Концепции национальной безопасности во Дворце Независимости заявил о необходимости выполнения обязательств перед союзной для белорусского государства Российской Федерацией.
Лукашенко заверил, что через территорию суверенной и независимой Беларуси «никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов» служащим Вооружённых сил РФ никто не сможет нанести, невзирая на нарастание геополитической нестабильности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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