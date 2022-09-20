Skynews: Трамп высмеял место расположения Байдена на похоронах Елизаветы II
Издание Skynews утверждает, что Дональд Трамп иронично отреагировал на расположение Джо Байдена в задних рядах в ходе похорон британской королевы.
20 сентября зарубежная газета Skynews опубликовала сообщение о том, что Дональд Трамп высмеял место посадки Джо Байдена и его супруги Джилл на похоронах Елизаветы второй в Лондоне. Известно, что Байдена и его жену посадили в самом конце, на 14-ом ряду от места посадки нового короля Великобритании Карла третьего.
По мнению Трампа, данное событие отлично отражает нынешнюю позицию США на мировой политической арене: за короткий срок президентства Байдена американское государство целиком утратило влияние.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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