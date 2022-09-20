Референдум о вхождении Херсона в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября
Власти Херсонской области уведомляют, что с 23 по 27 сентября в регионе пройдёт референдум по вопросу его присоединения к России.
Лидер временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что с 23 по 27 сентября включительно во всей области будет проходить референдум по вхождению региона в состав России. В связи с этим Сальдо просит российских военных и полицейских в городе оказать помощь в поддержании общественного порядка.
Примечательно, что аналогичные референдумы по вопросу принятия в состав России с 23 по 27 сентября также пройдут в Запорожской области, ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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