Референдум о вхождении Херсона в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября

Власти Херсонской области уведомляют, что с 23 по 27 сентября в регионе пройдёт референдум по вопросу его присоединения к России.

Лидер временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что с 23 по 27 сентября включительно во всей области будет проходить референдум по вхождению региона в состав России. В связи с этим Сальдо просит российских военных и полицейских в городе оказать помощь в поддержании общественного порядка.

Примечательно, что аналогичные референдумы по вопросу принятия в состав России с 23 по 27 сентября также пройдут в Запорожской области, ДНР и ЛНР.