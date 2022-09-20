Салливан: Путин может объявить военную мобилизацию в России

Помощник Байдена Джейк Салливан утверждает, что в России могут объявить всеобщую военную мобилизацию.

Вечером 20 сентября официальный помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан публично прокомментировал новости о том, что в Госдуме России призвали изменить уголовный кодекс России, внеся туда такие понятия как "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Также Салливан дал оценку новости о скорых референдумах по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав РФ.

По мнению Джейка Салливана, всё это свидетельствует о том, что в скором времени Владимир Путин может объявить военную мобилизацию в России.