Салливан: Путин может объявить военную мобилизацию в России

Помощник Байдена Джейк Салливан утверждает, что в России могут объявить всеобщую военную мобилизацию.

Вечером 20 сентября официальный помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан публично прокомментировал новости о том, что в Госдуме России призвали изменить уголовный кодекс России, внеся туда такие понятия как "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Также Салливан дал оценку новости о скорых референдумах по вхождению Донбасса, Херсона и Запорожья в состав РФ.

По мнению Джейка Салливана, всё это свидетельствует о том, что в скором времени Владимир Путин может объявить военную мобилизацию в России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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