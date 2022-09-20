Ковитиди: после референдума атаки на Донбасс расценят как нападение на РФ

Представитель российского Совфеда Ольга Ковитиди утверждает, что по итогам референдумов в ДНР и ЛНР нападения на эти регионы будут означать нападение на Россию.

20 сентября сенатор Совета Федерации России Ольга Ковитиди сообщила, что в случае, если по итогам референдума на Донбассе ДНР и ЛНР войдут в состав России, то нападения на данные регионы будут расцениваться Москвой как нападение на всю Российскую Федерацию.

С 23 по 27 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения данных территорий в состав России, поскольку главы этих регионов обратились к Владимиру Путину с соответствующей просьбой на основе волеизъявления местного населения.