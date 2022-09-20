Путин выступит с экстренным обращением к россиянам 21 сентября
Президент России Владимир Путин выступит с обращением по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Источники близкие к администрации президента сообщают, что утром 21 сентября президент России Владимир Путин должен выступить с обращением к россиянам по поводу референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской областей Украины к России. Сообщается, что вместе с президентом к россиянам может обратиться министр обороны России Сергей Шойгу.
20 сентября средства массовой информации сообщили, что представители ЛНР и ДНР объявили о том, что референдумы на этих территориях пройдут с 23 по 27 сентября.
Опубликовано: Елена Калиновская
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