Путин выступит с экстренным обращением к россиянам 21 сентября

Президент России Владимир Путин выступит с обращением по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Источники близкие к администрации президента сообщают, что утром 21 сентября президент России Владимир Путин должен выступить с обращением к россиянам по поводу референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской областей Украины к России. Сообщается, что вместе с президентом к россиянам может обратиться министр обороны России Сергей Шойгу.

20 сентября средства массовой информации сообщили, что представители ЛНР и ДНР объявили о том, что референдумы на этих территориях пройдут с 23 по 27 сентября.