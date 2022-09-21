Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине

Глава Чечни Кадыров сообщил, что участники спецоперации на Украине меняют тактику.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале сообщил о том, что он обсудил детали изменений спецоперации в Украине с начальником чеченского оперативного штаба Магомедом Даудовым. Чеченский лидер утверждает, что возится с националистами больше никто не будет , противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия.

Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает соответствующие выводы для своего спасения. Готовьтесь и смотрите в оба- предупредил Кадыров в своем телеграмм-канале.