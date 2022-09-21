Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине
Глава Чечни Кадыров сообщил, что участники спецоперации на Украине меняют тактику.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграмм-канале сообщил о том, что он обсудил детали изменений спецоперации в Украине с начальником чеченского оперативного штаба Магомедом Даудовым. Чеченский лидер утверждает, что возится с националистами больше никто не будет , противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия.
Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает соответствующие выводы для своего спасения. Готовьтесь и смотрите в оба- предупредил Кадыров в своем телеграмм-канале.
Опубликовано: Елена Калиновская
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