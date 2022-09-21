Обращение Владимира Путина, которое ожидали во вторник, покажут, "когда проснется Дальний Восток"
Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на два источника в Администрации президента
Трансляцию обращения ожидали в 18:00, потом позже, но потом его решили перенести на утро 21 сентября, чтобы запись могли увидеть жители Дальнего Востока.
Видеообращение Владимира Путина должны показать с 9:00 до 10:00 мск в среду.
Во вторник после долгого ожидания важного сообщения президента, а также после принятия законопроекта, в котором фигурирует понятие "мобилизация", и после объявления о проведении референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, пользователи стали массово задавать в поисковике Google запросы "как уехать из России".
Опубликовано: Храмова Оксана
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