Обращение Владимира Путина, которое ожидали во вторник, покажут, "когда проснется Дальний Восток"

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на два источника в Администрации президента

Трансляцию обращения ожидали в 18:00, потом позже, но потом его решили перенести на утро 21 сентября, чтобы запись могли увидеть жители Дальнего Востока.

Видеообращение Владимира Путина должны показать с 9:00 до 10:00 мск в среду.

Во вторник после долгого ожидания важного сообщения президента, а также после принятия законопроекта, в котором фигурирует понятие "мобилизация", и после объявления о проведении референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, пользователи стали массово задавать в поисковике Google запросы "как уехать из России".