Владимир Путин объявил частичную мобилизацию: указ об этом подписан и опубликован на сайте Кремля

Президент разъяснил, что призываться будут граждане, которые относятся к категории запасников. Их будут дополнительно готовить к боевым действиям с учетом опыта спецоперации на Украине.

Мобилизация россиян начнется уже сегодня. По словам министра обороны, Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.

Согласно подписанному документу, уволиться с военной службы в период частичной мобилизации можно будет по возрасту, по состоянию здоровья, по приговору суда о лишении свободы.

Главы регионов получили приказ организовать призыв по мобилизации, сроки и объемы для отдельных областей будут определяться Минобороны.

Лица, призванные по мобилизации, будут числиться как военнослужащие по контракту.

Право на отсрочку будет у работников учреждений оборонно-промышленного комплекса.

По словам президента, воевать пойдут только те лица, которые проходили службу в армии и имеют военные навыки и соответствующий опыт.

В. Путин:

«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно»

Государственная дума утвердила поправки о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Было также утверждено наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время.

Госдума одобрила введение в Уголовный Кодекс понятий "военное время", "мобилизация", "военное положение", "вооруженный конфликт".