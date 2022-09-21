Владимир Путин объявил частичную мобилизацию: указ об этом подписан и опубликован на сайте Кремля
Президент разъяснил, что призываться будут граждане, которые относятся к категории запасников. Их будут дополнительно готовить к боевым действиям с учетом опыта спецоперации на Украине.
Мобилизация россиян начнется уже сегодня. По словам министра обороны, Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тысяч человек.
Согласно подписанному документу, уволиться с военной службы в период частичной мобилизации можно будет по возрасту, по состоянию здоровья, по приговору суда о лишении свободы.
Главы регионов получили приказ организовать призыв по мобилизации, сроки и объемы для отдельных областей будут определяться Минобороны.
Лица, призванные по мобилизации, будут числиться как военнослужащие по контракту.
Право на отсрочку будет у работников учреждений оборонно-промышленного комплекса.
По словам президента, воевать пойдут только те лица, которые проходили службу в армии и имеют военные навыки и соответствующий опыт.
В. Путин:
«Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно»
Государственная дума утвердила поправки о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Было также утверждено наказание до 15 лет лишения свободы за мародерство в военное время.
Госдума одобрила введение в Уголовный Кодекс понятий "военное время", "мобилизация", "военное положение", "вооруженный конфликт".
Опубликовано: Храмова Оксана
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