Песков рассказал о смене статуса СВО в Украине и военном положении в России

Дмитрий Песков сообщил о неизменности статуса специальной военной операции и отсутствии военного положения в России.

В среду глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина о частичной мобилизации в России, сообщив, что после данного распоряжения верховного главнокомандующего статус специальной военной операции не был переквалифицирован в войну с Украиной.

Также Песков утверждает, что согласно указу Владимира Путина, на территории Российской Федерации не будет вводиться военное положение или особый режим.