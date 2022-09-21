Кадыров: решение Путина о мобилизации поставило в тупик НАТО и Киев
Рамзан Кадыров утверждает, что приказ Путина о частичной мобилизации озадачил глав стран НАТО и командование Украины.
21 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение Владимира Путина о введении частичной мобилизации в России, отметив, что данный президентский указ поставил в безвыходное положение всю верхушку Североатлантического альянса и правительство Украины.
По словам Кадырова, после приказа о начале мобилизации в России НАТО и Киев осознали, что Москва намерена завершить спецоперацию в Украине в соответствии со всеми поставленными целями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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