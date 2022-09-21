ВКС России уничтожили более 75 украинских военных в районе Артёмовска

В Минобороне РФ рассказали об успешном уничтожении более чем 75 солдат 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска ДНР.

В среду, 21 сентября 2022, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России заявил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ в районе города Артёмовска ДНР.

Конашенков пояснил, что в результате удара ВКС РФ потери 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ составили не менее семидесяти пяти единиц личного состава и девяти единиц вооружения.