Кадыров: мобилизация в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление частичной мобилизации в Российской Федерации.

21 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что подписание президентом РФ указа об объявлении частичной мобилизации в стране, ставит киевский режим и Североатлантический альянс в безвыходное положение.

Кадыров также отметил важно принятия решения по началу масштабных мобилизационных действий для защиты не только Донбасса, но и России, так как «зарвавшийся противник может прийти в нашу страну».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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