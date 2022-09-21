Кадыров: мобилизация в России ставит Киев и НАТО в безвыходное положение
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление частичной мобилизации в Российской Федерации.
21 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что подписание президентом РФ указа об объявлении частичной мобилизации в стране, ставит киевский режим и Североатлантический альянс в безвыходное положение.
Кадыров также отметил важно принятия решения по началу масштабных мобилизационных действий для защиты не только Донбасса, но и России, так как «зарвавшийся противник может прийти в нашу страну».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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