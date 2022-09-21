Войска РФ разбили президентский батальон Зеленского под Павловкой в ДНР
Минобороны России информирует о ходе боевых действий на территории Донбасса.
Игорь Конашенков на очередном брифинге Министерства обороны Российской Федерации рассказал о новостях спецоперации в Украине.
По словам Конашенкова, батальон президента Украины предпринял попытку пойти в наступление под Павловкой в ДНР.
Как сообщил представитель российского оборонного ведомства, подразделение ВСУ было обращено в бегство и разбито.
Всего, говорится в сообщении Минобороны, украинское соединение потеряло 60 бойцов.
"Батальон 1-й бригады президента Украины предпринял неудачную контратаку под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек", - передает РИА слова Конашенкова.
Опубликовано: Николай Скира
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