Войска РФ разбили президентский батальон Зеленского под Павловкой в ДНР

Минобороны России информирует о ходе боевых действий на территории Донбасса.

Игорь Конашенков на очередном брифинге Министерства обороны Российской Федерации рассказал о новостях спецоперации в Украине.

По словам Конашенкова, батальон президента Украины предпринял попытку пойти в наступление под Павловкой в ДНР.

Как сообщил представитель российского оборонного ведомства, подразделение ВСУ было обращено в бегство и разбито.

Всего, говорится в сообщении Минобороны, украинское соединение потеряло 60 бойцов.

"Батальон 1-й бригады президента Украины предпринял неудачную контратаку под Павловкой в ДНР, его потери составили более 60 человек", - передает РИА слова Конашенкова.