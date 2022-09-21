Путин: Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Ленина, Сталина и Николая II в развитие России.

В среду, 21 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии в Великом Новгороде по случаю 1160-летия государственности заявил, что Владимир Ленин и Иосиф Сталин, также как и Николай Второй несомненно помогли России стать великой державой.

Путин отметил, что «не так много времени прошло, чтобы давать оценку работе» столь противоречивых личностей в российской истории, однако это никак не умоляет заслуг Ленина, Сталина и Николая II перед Отечеством.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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