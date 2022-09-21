Депутат бундестага назвала безумными тех, кто поддерживает вооружение Киева

Депутат ФРГ от "Левых" Вагенкнехт назвала безумными тех кто поддерживает поставки оружия Украине.

Депутат германского бундестага от фракции "Левых" Сара Вагенкнехт высказалась крайне негативно о тех кто продолжает настаивать на поставку оружия Украине. Вагенкнех уверяет, что этим они не смогут вытеснить Россию из Крыма, а только ставят выживание других людей под угрозу- так написала депутат бундестага в своем Twiter аккаунте.

Ранее сообщалось, что Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Киеву. Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.