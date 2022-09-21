Владимир Путин: ослабление суверенитета создает смертельную опасность для России

Президент России пообещал, что страна больше никогда не ослабит свой суверенитет и не поддастся на шантаж и запугивание.

Президент России выступил в Великом Новгороде по случаю 1160-летия российской государственности. Владимир Путин заявил, что за годы существования России, ее жители поняли, что ослабление суверенитета смертельно опасно.

Президент подчеркнул, что страна больше не совершит ошибок, не поддастся запугиванию и шантажу.

Владимир Путин отметил, что нельзя чувствовать себя свободным, если не свободна твоя страна.