Владимир Путин: ослабление суверенитета создает смертельную опасность для России
Президент России пообещал, что страна больше никогда не ослабит свой суверенитет и не поддастся на шантаж и запугивание.
Президент России выступил в Великом Новгороде по случаю 1160-летия российской государственности. Владимир Путин заявил, что за годы существования России, ее жители поняли, что ослабление суверенитета смертельно опасно.
Президент подчеркнул, что страна больше не совершит ошибок, не поддастся запугиванию и шантажу.
Владимир Путин отметил, что нельзя чувствовать себя свободным, если не свободна твоя страна.
Опубликовано: Максим Алексеев
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