ВСУ нанесли ракетный удар по пожарной части в Херсоне

Здание пожарной части в Херсоне было повреждено в результате очередного ракетного обстрела со стороны ВСУ.

21 сентября, ряд российских СМИ и крупных Telegram-каналов, со ссылкой на заявление экстренных служб, заявили, что украинская сторона продолжает обстрелы Херсона, в городе работают средства противовоздушной обороны.

Отмечается, что неперехваченные ПВО в небе над Херсоном ракеты ВСУ повредили здание местной пожарной части, в результате чего есть пострадавшие, точное число которых в настоящее время не сообщается.