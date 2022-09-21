Президент Сенегала озвучил неожиданные требования Африки к ООН

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл обратился к мировым лидерам, заявив, что Африка не желает оставаться полем боя между противоборствующими странами.

Он сказал, что Африка не хочет быть ареной новой холодной войны, но готова стать полюсом стабильности и новых возможностей.

Салл напомнил, что среди пяти постоянных членов Совета безопасности ООН нет ни одной африканской страны.

Между тем именно постоянные страны-члены определяют поведение ООН в отношении африканского континента, и каждая из них обладает правом вето.

Сенегальский президент заявил, что эту ситуацию необходимо изменить, а также обратил внимание ан усилия Африки по созданию собственного рейтингового агентства.

Он уточнил, что восприятие рисков в Африке значительно выше, чем реальные риски, а это снижает привлекательность африканской экономики для инвесторов и способствует росту страховых взносов.

Салл призвал прекратить санкции против Зимбабве и не препятствовать африканским странам в эксплуатации запасов газа и нефти на континенте.

Он рассказал, что 600 млн африканцев до сих пор не имеют доступа к электричеству, а качество их жизни не соответствует мировому уровню, несмотря на природные богатства.

Президент Сенегала подчеркнул: Африка хочет, чтобы ей не мешали использовать собственные ресурсы.