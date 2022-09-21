Президент Сенегала озвучил неожиданные требования Африки к ООН
Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл обратился к мировым лидерам, заявив, что Африка не желает оставаться полем боя между противоборствующими странами.
Он сказал, что Африка не хочет быть ареной новой холодной войны, но готова стать полюсом стабильности и новых возможностей.
Салл напомнил, что среди пяти постоянных членов Совета безопасности ООН нет ни одной африканской страны.
Между тем именно постоянные страны-члены определяют поведение ООН в отношении африканского континента, и каждая из них обладает правом вето.
Сенегальский президент заявил, что эту ситуацию необходимо изменить, а также обратил внимание ан усилия Африки по созданию собственного рейтингового агентства.
Он уточнил, что восприятие рисков в Африке значительно выше, чем реальные риски, а это снижает привлекательность африканской экономики для инвесторов и способствует росту страховых взносов.
Салл призвал прекратить санкции против Зимбабве и не препятствовать африканским странам в эксплуатации запасов газа и нефти на континенте.
Он рассказал, что 600 млн африканцев до сих пор не имеют доступа к электричеству, а качество их жизни не соответствует мировому уровню, несмотря на природные богатства.
Президент Сенегала подчеркнул: Африка хочет, чтобы ей не мешали использовать собственные ресурсы.
Опубликовано: Светлана Репина
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