Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боорель заявил, что Евросоюз не намерен принимать участие в конфликте на территории Украины.

В среду днем РИА Новости сообщили, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в конфликте на Украине напрямую не участвует и участвовать не будет. В то же время Борель отметил, что европейские страны продолжат оказывать Киеву и военную и экономическую поддержку.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщил, что проведет встречу с главами МИД ЕС в связи с обращением президента РФ Владимира Путина, на ней чиновники обсудят общую линию дальнейших действий по Украине.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 















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