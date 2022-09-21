Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боорель заявил, что Евросоюз не намерен принимать участие в конфликте на территории Украины.

В среду днем РИА Новости сообщили, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в конфликте на Украине напрямую не участвует и участвовать не будет. В то же время Борель отметил, что европейские страны продолжат оказывать Киеву и военную и экономическую поддержку.

Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщил, что проведет встречу с главами МИД ЕС в связи с обращением президента РФ Владимира Путина, на ней чиновники обсудят общую линию дальнейших действий по Украине.