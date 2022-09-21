МАГАТЭ начало переговоры с Украиной и Россией по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Гндиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале переговоров по вопросу создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
21 сентября Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе пресс-конференции на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о начале проведения переговоров с Россией и Украиной о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Гросси утверждает, что данная мера необходима для обеспечения безопасности радиационного объекта, где после непродолжительного затишья ситуация вновь заметно ухудшилось, ввиду чего и были начаты активные обсуждения параметров безопасной зоны около ЗАЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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