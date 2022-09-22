Европа отменила санкции в отношении российского угля, многие страны ЕС удивлены
Европейская комиссия приняла решение отменить санкции против российского угля и разрешить его поставки в третьи страны.
В заявлении комиссии сказано, что такая мера необходима для сохранения энергетической и продовольственной безопасности в мире.
Ранее Европа ввела запрет на участие субъектов Евросоюза в передаче российского угля и организации его поставок.
Представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что санкции Евросоюза не должны оказывать негативного влияния на торговлю критически важными товарами с третьими странами. При этом импорт угля в ЕС по-прежнему остается под запретом.
Ферри уточнил, что разрешаются также финансирование, страхование и перестраховании операторами ЕС для перевозки определенной продукции в третьи страны.
ЕС согласился не распространять действие санкций на продукты питания и сельскохозяйственные товары, чтобы не спровоцировать рост цен на них.
Но некоторые государства ЕС заявили, что фактически речь идет о смягчении санкций в отношении России и призвали Еврокомиссию дать более развернутые пояснения.
В МИД Латвии подчеркнули, что эти изменения не были согласованы с государствами Евросоюза и вызвали недоумение.
Опубликовано: Светлана Репина
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