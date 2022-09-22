ФСБ предотвратила подготовленный СБУ теракт на нефтегазовом комплексе
В ФСБ России рассказали о предотвращении подготовленного агентом СБУ теракта на нефтегазовом комплексе, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.
22 сентября пресс-служба ФСБ России сообщила о задержании сотрудниками ведомства сорокачетырёхлетнего россиянина, который осуществлял подготовку к террористическому акту на «объекте нефтегазового комплекса», который поставляет энергоносители в Турцию и Европу.
В ведомстве рассказали, что задержанный гражданин России был завербован украинскими спецслужбами, о чём свидетельствуют обнаруженные в его телефоне переписки с кураторами, инструкции по переводу денег и координаты места планируемого совершения теракта.
Отмечается, что агентами ФСБ были также задержаны четверо россиян, которые обеспечивали всё необходимо для осуществления подготовленного СБУ подрыва на нефтегазовом комплексе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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