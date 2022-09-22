Медведев заявил о принятии Донбасских республик в состав России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся и, они будут приняты в состав России.

По словам Медведева, главным приоритетом России после вхождения в ее состав Донбасский республик будет «защита всех присоединившихся территорий». Кроме того, Вооруженные силы РФ на границах будут существенно усилены для обеспечения безопасности.

Он напомнил, что российская сторона официально заявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое оружие, включая стратегическое ядерное или оружие, основанное на новых принципах.

Медведев также раскритиковал «отставных с генеральскими лампасами», которые пугают Россию разговорами про удар НАТО по Крыму. По его словам, гиперзвуковое российское вооружение способно достигнуть европейских и американских целей гораздо быстрее, что НАТОвские ракеты долетят до полуострова.

Зампред российского Совбеза призвал понять все западные и НАТОвские страны, особенно истеблишмент, что Россия выбрала свой путь. Медведев добавил, что у российской стороны «нет обратной дороги».