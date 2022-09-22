ВСУ обстреляли рынок в центре Донецка, уничтожив автобус с мирными жителями
Украинские военные обстреляли рынок, городскую администрацию и пассажирский автобус в центре Донецка, есть погибшие.
В четверг днём, 22 сентября 2022 года, депутат Народного Совета ДНР Кирилл Макаров в своём пресс-релизе заявил, что украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по центру города Донецка.
Макаров сообщил, что в результате очередного обстрела ВСУ были повреждены рынок, городская администрация, а также пассажирский автобус №38 с мирными жителями внутри, которые скончались в результате произошедшего.
В настоящее время точные подробности произошедшего, а также масштабы повреждений и количество жертв атаки со стороны Украины выясняются компетентными органами на месте случившегося теракта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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