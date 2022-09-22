Лукашенко и Си Цзиньпин обсудят военное сотрудничество Беларуси и Китая

Александр Лукашенко утверждает, что в скором времени он проведёт переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

22 сентября Александр Лукашенко сообщил, что после 20-го съезда коммунистической партии Китая он и Си Цзиньпин проведут рабочие белорусско-китайские переговоры, о которых лидеры двух стран договорились заранее. По словам Лукашенко, вместе с Си Цзиньпином они обсудят политику, экономику и военно-техническое сотрудничество Минска с Пекином.

Примечательно, что прошлая встреча Лукашенко с Си Цзиньпином состоялась совсем недавно на саммите ШОС в Узбекистане, где белорусский лидер попросил у своего китайского коллеги партию санитарных масок с флагом КНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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