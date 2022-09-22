Spiegel: Германия национализируют дочернюю фирму «Газпрома» SEFE

Издание Der Spiegel сообщило о намерениях немецкого правительства произвести национализацию нефтегазовой компании SEFE.

22 сентября немецкая газета Der Spiegel сообщила, что правительство Германии приняло решение о полной национализации нефтегазовой компании SEFE, которая является дочерним предприятием российского концерна "Газпром" и ранее носила официальное наименование Gazprom Germania.

Примечательно, что к текущему часу немецкое правительство не подтвердило подлинность данных, опубликованных журналистами Spiegel, а от российских властей не последовало никакой реакции.