Spiegel: Германия национализируют дочернюю фирму «Газпрома» SEFE
Издание Der Spiegel сообщило о намерениях немецкого правительства произвести национализацию нефтегазовой компании SEFE.
22 сентября немецкая газета Der Spiegel сообщила, что правительство Германии приняло решение о полной национализации нефтегазовой компании SEFE, которая является дочерним предприятием российского концерна "Газпром" и ранее носила официальное наименование Gazprom Germania.
Примечательно, что к текущему часу немецкое правительство не подтвердило подлинность данных, опубликованных журналистами Spiegel, а от российских властей не последовало никакой реакции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: в результате обмена Россия вернула Киеву военных преступников
Латвия прекращает выдачу рабочих виз и продление ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине
Тающий снег на Эвересте: в чем причина неожиданного явления
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие