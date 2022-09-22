Латвия прекращает выдачу рабочих виз и продление ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
Сейм Латвии согласовал прекращение продлений видов на жительство россиянам и белорусам. Также жители этих стран не смогут получать латвийские рабочие визы.
В четверг латвийский сейм согласовал законопроект, согласно которому с 1 сентября 2023 года гражданам России и Беларуси, которые сделали инвестиции в латвийскую экономику или приобрели недвижимость на территории этой страны, не будут продлевать вид на жительство в Латвии.
Вместе с тем сообщается, что граждане России не смогут получать латвийскую рабочую визу в дистанционном формате. Тот же закон действует и в отношении белорусов, но в ограниченном варианте, порядок которого пока не оглашался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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