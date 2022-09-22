Президент Ирана считает, что Дональда Трампа должны судить за убийство

На Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выступили президенты Ирана и США. Оба они говорили о возможности, перспективах и препятствиях возрождения ядерной сделки.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении прав человека после смерти 22-летней иранской девушки, задержанной полицией.

По его словам, бывший президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за убийство высокопоставленного иранского военного Кудс Касема Сулеймани. Он был уничтожен американским беспилотником в Ираке.

Иранский лидер подчеркнул, что двойные стандарты проявляются в осуждении данного инцидента и молчании по поводу обвинений в нарушениях пав человека на Западе.

Раиси подчеркнул, что Иран хочет заключить ядерную сделку, но требует соблюдения обязательств, а также напомнил, что именно США в свое время расторгли соглашение.

Вместе с тем Раиси не сказал ни слова о прекращении расследования МАГАТЭ по поводу обнаруженных следов урана.

Между тем именно этот вопрос долгое время был камнем преткновения в обсуждении сделки, поскольку Иран отказывался объяснять происхождение этих следов и требовал прекратить расследование.

Джо Байден в своем выступлении также сказал о желании Америки возобновить ядерную сделку. При этом он выразил поддержку людям, которые сейчас протестуют в Иране. Президент США подчеркнул, что его страна не позволит Ирану получить Ядерное оружие.