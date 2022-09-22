Лавров: страны Запада становятся стороной конфликта в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что западные государства становятся непосредственными участниками украинского конфликта.
Вечером 22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где заявил, что государства коллективного Запада становятся участниками военного конфликта на территории Украины, что выражается в интенсификации поставок вооружений Киеву.
По мнению Лаврова, данные поставки доказывают, что Запад желает тотального ослабления России путём провала её спецоперации, что демонстрирует заинтересованность США, ЕС и НАТО в украинском кризисе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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