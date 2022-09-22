Лавров очень жестко раскритиковал новое шоу Подольской

Шоумен заявил, что у кошки или собаки получилось бы лучше удерживать внимание аудитории.

Певица Наталья Подольская запустила собственное шоу на YouTube «Ваша Наташа». Она намерена поднимать в нем самые неудобные и острые вопросы отношений между родителями и детьми.

Также не останутся в стороне темы секса и полового воспитания. Но завоюет ли артистка новую аудиторию? Музыкальный продюсер Сергей Лавров считает, что данный проект не очень перспективный, сообщает 5-tv.ru.

Он рассказал, что первый выпуск передачи его разочаровал, шоумену было скучно смотреть на артистку.

«Посмотрел выпуск с ней, как-то все говорит… Не хватает заразительности. Мне кажется, что собаку выпусти на сцену, и на нее будут все смотреть. Кошка или собака притянут все внимание. А эта как-то говорит все … Вроде и правильно говорит, и девочка симпатичная, но не заразительная. Боюсь, не пойдет далеко», — высказал предположение продюсер.

Он напомнил, что знаком с Натальей Подольской еще со времен участия певицы в «Фабрике звезд — 5». И уже тогда заметил, что ей не хватает харизмы.

«Она всегда как „мертвенькая“ была, немного скучненькая. Кто ей ни занимался — и Виктор Дробыш, но как-то не получилось. Песни новые были, и голос у девчонки есть. Не могу сказать, что она бесталанная или петь не умеет. Но как-то не хватает энергетики, что ли, харизмы» — пояснил Лавров.