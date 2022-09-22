Кулеба: НАТО хочет вступить в конфликт с Россией на стороне Украины

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что страны НАТО хотят вступить в конфликт с РФ, поддержав Киев.

Вечером 22 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании Генеральной ассамблеи при Совете безопасности ООН, где сообщил, что по его мнению, военный блок НАТО хочет вступить в боестолкновения с Россией на стороне украинского государства.

Примечательно, что в тот же вечер на выступлении в ООН глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что западные страны и государства-члены Североатлантического альянса рискуют превратиться в сторону конфликта из-за из поставок вооружений Киеву.