Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил готовность стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Агентство Al Arabia сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность выступить посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.

"Наследный принц выразил заинтересованность Саудовской Аравии в скорейшем урегулировании конфликта и поддерживает все международные усилия в этом направлении", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за его участие в операции по обмену военнопленными. При личном участии Мухаммеда бен Сальмана Россия освободила десять иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.