Наследный принц Саудовской Аравии выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной
Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил готовность стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.
Агентство Al Arabia сообщает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность выступить посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой.
"Наследный принц выразил заинтересованность Саудовской Аравии в скорейшем урегулировании конфликта и поддерживает все международные усилия в этом направлении", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за его участие в операции по обмену военнопленными. При личном участии Мухаммеда бен Сальмана Россия освободила десять иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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