Испания предоставила военные базы для обучения украинских военных

Правительство Испании предоставило две свои военные базы для обучения украинской армии, сообщила в четверг мадридская интернет-газета Voz Populi со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Газета сообщила, что учения проходят на территории двух военных баз в Испании для группы из 19 украинских военных. Она добавила, что в понедельник, 29 сентября они прибыли самолетом на базу в Сарагосе, на северо-востоке страны.

Украинские военные учатся пользоваться оружием, которое они будут использовать против россиян сообщает газета, отмечая, что учения проводились через несколько недель после критики Киева в отношении того, что Мадрид ограничивает поставки в Украину обещанных вооружений.

В конце августа правительство Педро Санчеса объявило, что оно никогда не прекращало поддерживать вооруженные силы Украины оружием, и что следующая транспортировка в эту страну будет включать в себя более 1000 боеприпасов дальнего действия, бронеавтомобили TOA APC M-113, ракетный комплекс ПВО, зимнюю одежду и снаряжение, а также 1000 тонн дизельного топлива.

Это заявление было сделано через несколько дней после заявления посла Украины в Мадриде Сергея Погорельцева о том, что правительство Санчеса прекратило поставки оружия Киеву в начале мая.