Politico: для организации нового контрнаступления Украина просит у Запада больше танков

Американская издание сообщает, что Украина переориентировала свои предпочтения в области поставок вооружений. Теперь Киеву экстренно нужны танки, для организации мощного контрнаступления.

Американское издание со ссылкой на свои источники сообщает, что Киев просит у западных стран экстренно увеличить поставки танков для организации нового мощного контрнаступления. Однако на Западе не спешат выполнять эти требования, пишет Politico.

По данным американских обозревателей, готовя новое контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлении, украинцы рассчитывают получить в качестве военной помощи современные танки Abrams и Leopard. Без этих боевых машин любые попытки двигаться вперед приводят к большим потерям в рядах ВСУ.

Ранее украинская армия получала только советские танки Т-72 различных модификаций. Только Польша передала ВСУ 250 таких машин. На начальном этапе, для сдерживания наступления российской армии, украинцы просили у Запада переносные противотанковые и зенитные комплексы. Сейчас, по мнению Киева, характер боевых действий изменился. Поэтому срочно нужны танки.