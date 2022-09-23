Politico: для организации нового контрнаступления Украина просит у Запада больше танков
Американская издание сообщает, что Украина переориентировала свои предпочтения в области поставок вооружений. Теперь Киеву экстренно нужны танки, для организации мощного контрнаступления.
Американское издание со ссылкой на свои источники сообщает, что Киев просит у западных стран экстренно увеличить поставки танков для организации нового мощного контрнаступления. Однако на Западе не спешат выполнять эти требования, пишет Politico.
По данным американских обозревателей, готовя новое контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлении, украинцы рассчитывают получить в качестве военной помощи современные танки Abrams и Leopard. Без этих боевых машин любые попытки двигаться вперед приводят к большим потерям в рядах ВСУ.
Ранее украинская армия получала только советские танки Т-72 различных модификаций. Только Польша передала ВСУ 250 таких машин. На начальном этапе, для сдерживания наступления российской армии, украинцы просили у Запада переносные противотанковые и зенитные комплексы. Сейчас, по мнению Киева, характер боевых действий изменился. Поэтому срочно нужны танки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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