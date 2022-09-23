Посол США в Хельсинки рассказал о сроках вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Дуглас Хики считает, что положительное решение о вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса может быть принято до конца 2022 года.
Американское издание Politico сообщает о том, что посол в Хельсинки Дуглас Хики высказался о сроках вступления в НАТО новых членов. Дипломат убежден в положительном решении вопроса о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии до конца 2022 года.
Из 30 членов НАТО, только Словакия, Венгрия и Турция не ратифицировали решение о присоединении новых стран к альянсу.
Ранее сообщалось, что на фоне проведения российской специальной операции в Украине, Швеция и Финляндия подали Генеральному секретарю НАТО заявки на вступление в организацию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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