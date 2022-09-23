Bild: Зеленский раскритиковал Германию за нежелание давать танки Киеву

Владимир Зеленский выступил с критикой правительства Германии, осудив нежелание Берлина передавать свои танки Украине.

23 сентября Владимир Зеленский дал интервью немецкой газете Bild, где заявил, что правительство Германии обязано предоставить Украине тяжёлые вооружения, в том числе и танки, однако Берлин не желает этого делать. Зеленский уверяет, что немецкое правительство обещает поставить Украине танки после того, как это сделают союзники ФРГ, однако немцы должны нести ответственность только за свои действия.

По мнению Владимира Зеленского, именно Германия может показать, что поставки западных танков украинской армии допустимы и могут осуществляться, однако Берлин не желает этого делать, не позволяя ВСУ пойти в полномасштабное контрнаступление.