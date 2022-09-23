Премьер-министр Венгрии Орбан требует отмены антироссийских санкций до конца года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за скорейшую отмену санкций против России. Несмотря на это, Брюссель работает над дальнейшими ограничениями, надеясь, что вновь добьется единодушия у 27 странах ЕС, сообщает Deutsche Welle.

"Евросоюз должен снять санкции с России. Они навредят экономике Европы больше, чем России, а их отмена сдержит инфляцию и снизит риск рецессии", - заявил премьер-министр Виктор Орбан на закрытом заседании депутатов от партии "Фидес", - сообщает ежедневная газета Magyar Nemzet.

Официальный представитель правительства Золтан Ковач подтвердил эти заявления венгерского премьера в ответе по электронной почте агентству Reuters.

Премьер-министр Орбан, по сообщениям издания, хотел, чтобы санкции были сняты до конца этого года, и убеждал своих партийных подчиненных, что в результате цены на газ упадут сразу вдвое.

Подобные сообщения из Будапешта не вызвали большого возмущения в Брюсселе, ведь Орбан уже высказывался против санкций ЕС, хотя сейчас впервые явно призвал к немедленной отмене ограничений.

Нынешние экономические санкции ЕС против России нужно будет продлить только в следующем году, для чего потребуется единогласное согласие всех стран ЕС.