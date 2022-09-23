19Fortyfive: экс-советник Рейгана призвал не принимать Украину в НАТО

Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу утверждает, что Украина не должна быть принята в Североатлантический альянс.

Издание 19Fortyfive опубликовало интервью с бывшим советником Рейгана Дугом Бэндоу, который утверждает, что Украина и Грузия ни в коем случае не должны быть приняты в НАТО. По мнению Бэндоу, включение данных стран в состав Североатлантического альянса не является критически важным для обороны всей организации и может привести лишь к войне между НАТО и Россией.

Также Дуг Бэндоу убеждён, что граждане Соединённых Штатов категорически против вступления Украины в Альянс, поскольку не желают спонсировать оборону Киева из своих налогов.