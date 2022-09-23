19Fortyfive: экс-советник Рейгана призвал не принимать Украину в НАТО
Бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу утверждает, что Украина не должна быть принята в Североатлантический альянс.
Издание 19Fortyfive опубликовало интервью с бывшим советником Рейгана Дугом Бэндоу, который утверждает, что Украина и Грузия ни в коем случае не должны быть приняты в НАТО. По мнению Бэндоу, включение данных стран в состав Североатлантического альянса не является критически важным для обороны всей организации и может привести лишь к войне между НАТО и Россией.
Также Дуг Бэндоу убеждён, что граждане Соединённых Штатов категорически против вступления Украины в Альянс, поскольку не желают спонсировать оборону Киева из своих налогов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Кадыров: Чечня перевыполнила план мобилизации на 254 процента
Британцы похвалили Бориса Джонсона, впервые сказавшего правду о Путине
Кадыров заявил о перевыполнении плана мобилизации в Чечне на 254 процента
Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ