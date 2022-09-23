Кадыров: Чечня перевыполнила план мобилизации на 254 процента
Рамзан Кадыров рассказал, почему Чеченская республика не подпадает под указ Путина о частичной мобилизации.
23 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что в рамках указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России чеченские граждане призываться для участия в спецоперации не будут. По словам Кадырова, Чечня уже перевыполнила план по мобилизации своих граждан на 254 процента с первых дней спецоперации.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России, в рамках которого для спецоперации привлекут до 300 тысяч резервистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Кадыров: Чечня перевыполнила план мобилизации на 254 процента
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