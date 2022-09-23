Хики: Финляндия и Швеция станут членами НАТО к концу года

Американский посол в Хельсинки Дуглас Хики утверждает, что Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс до нового года.

23 сентября посол Соединённых Штатов в Финляндии Дуглас Хики публично заявил, что до конца текущего года Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО, вступив в организацию. По словам Хики, все ключевые вопросы расширения Североатлантического альянса путём включения в него скандинавских стран уже решены.

Напомним, что ранее Финляндия и Швеция подила заявки на вступление в НАТО, однако президент Турции Тайип Эрдоган выступил против этого, назвав Скандинавию рассадником терроризма. Позднее Эрдоган и лидеры двух скандинавских стран пришли к компромиссу.