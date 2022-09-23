Канада не собирается вводить ограничения на въезд для россиян
Канада собирается судить Россию за нападение на Украину. Однако она не поддерживает введение запрета на въезд на ее территорию для россиян, заявила в четверг глава МИД страны Мелани Джоли.
На вопрос о возможности введения запрета на въезд для россиян, аналогичного тем, которые ввели некоторые европейские страны, Джоли ответила, что не поддерживает такой запрет.
Министр указал, что это ударит и по российским оппозиционерам а также по солдатам, которые "готовы встретиться лицом к лицу с властями и дезертировать", цитирует The Canadian Press.
Во время встречи министров иностранных дел G7 в четверг канадский министр написала в Твиттере, что "мы вместе с нашими глобальными партнерами должны усилить нашу поддержку Украины".
Канадская пресса сообщила, что Джоли должна объявить о новых действиях и позиции Канады в будущий понедельник.
Опубликовано: Николай Скира
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