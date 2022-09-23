Захарова заявила, что главы МИД Франции и Германии добивались встречи с Лавровым

По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, министры иностранных дел Германии и Франции и представители одной из стран северной Европы добивались встречи с Сергеем Лавровым в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В эфире телеканала "Россия-1" Захарова заявила, что разговоры об изоляции России на международной арене не обоснованы.

Захарова заявила, что "самые главные западные гиганты стали просить о встрече с нами". Среди лиц, которые добивались встречи с Лавровым, были Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции и ее германская коллега Анналена Бербок, и "даже представитель одной из стран Северной Европы".

Ранее Захарова сообщала, что "неправильно говорить об изоляции российской стороны", поскольку "российская делегация участвует в полной программе Генассамблеи ООН".

Между тем пресс-секретарь Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано заявил, что Евросоюз не перерезал каналы связи с Москвой, а встреча с Лавровым в Нью-Йорке в нынешних условиях делает не имеет смысла.

Генассамблея ООН впервые за два года проходит стационарно в своей штаб-квартире в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. Согласно предварительной программе, Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, запланировал около 20 встреч с лидерами и министрами иностранных дел различных стран, а также с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.