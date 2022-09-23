Из-за мобилизации в Забайкальском крае России запретили продажу алкоголя

Журналисты издания "РИА Новости" сообщают, что в российском Забайкалье временно прекратили продавать спиртные напитки.

Правительство Забайкальского края России приняло решение о запрете розничной продажи алкогольных напитков в населённых пунктах региона с воинскими частями. Так, алкоголь больше временно не продают в посёлке Горном, поселении "Борзинское" и его районе, в деревне Песчанка и рядом со всеми военкоматами Забайкалья в радиусе 300 метров.

Отмечается, что разрешение на розничную продажу алкоголя получили заведения, которые занимаются оказанием общественного питания в регионе.